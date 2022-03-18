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نينوى تستحصل أكثر من 200 مليار دينار لبناء مطارها وبرلماني غاضب ويتوعد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-18T14:07:49+0000
نينوى تستحصل أكثر من 200 مليار دينار لبناء مطارها وبرلماني غاضب ويتوعد

شفق نيوز / كشف نائب عن محافظة نينوى، يوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية ستخصص أكثر من 200 مليار دينار عراقي على ميزانية إعادة إعمار وتأهيل مطار الموصل الدولي، محذرا من خروج تظاهرات شعبية بالمحافظة في حال تلكؤ المشروع او توقفه.

وقال النائب عن نينوى محمد نوري العبد ربه لوكالة شفق نيوز إن "وزارة التخطيط اعتمدت مخططات مطار الموصل الذي تنوي الحكومة المحلية إعادة إعماره"، مبيناً أن "مبلغ 214 مليار دينار عراقي من الأموال المجمدة التي تخص نينوى ستخصص من أجل تنفيذ المطار".

وأضاف النائب العبد ربه انه "يتابع ومجموعة من النواب عن المحافظة ملف مطار الموصل"، محذراً "من أي تسويف او تأخير بشأن إجراءات تنفيذ هذا المطار".

كما حذر النائب عن نينوى أيضا من "تظاهرات جماهيرية ستكون واجبة على سكان الموصل في حال حدث خلاف ما هو متوقع او تعرقلت إجراءات إعادة إعمار مطار الموصل".

واشار العبد ربه الى ان "السكوت لم يعد مقبولاً ولابد ان يكون المطار موجوداً على أرض الواقع، ولن نقبل كنواب عن نينوى بغير ذلك وكذلك لن يقبل أبناء نينوى بغير هذا الامر ايضاً".

وكان تنظيم (داعش) قد دمر البنية التحتية لمحافظة نينوى بالكامل ومن بينها مطار الموصل، الذي لا زالت ارضه قاحلة لم ير مشروع إعادة الإعمار النور فيه، وتنتشر في أرضه قطعان الماشية والحيوانات، رغم تأكيدات الحكومتين الاتحادية والمحلية على إعادة اعماره.

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