نينوى ترصد تجاوزاً لشركة نفطية أنغولية وتطلب إيقاف العمل

شفق نيوز- نينوى

أبلغت بلدية ناحية القيارة في نينوى، يوم الأحد، شركة نفط الشمال بوجود تجاوزات نفذتها شركة نفطية أنغولية على أراضٍ عائدة للدولة، مطالبة بإيقاف الأعمال فوراً.

وقال مدير البلدية ياسر عبد المنعم يونس، لوكالة شفق نيوز، إن "الجولات الميدانية رصدت قيام شركة سومنكول الأنغولية بأعمال إنشاء ساتر كونكريتي داخل قطعة أرض عائدة لمديرية البلدية"، مبيناً أن هذه الأعمال "تُعد تجاوزاً على أملاك الدولة".

وأضاف أن البلدية "وجهت كتاباً رسمياً إلى شركة نفط الشمال لإيقاف العمل فوراً واتخاذ ما يلزم بحق الشركة المنفذة"، مؤكداً أن ذلك يأتي "حفاظاً على المال العام ومنع أي تجاوزات".

وشدد يونس على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية، لافتاً إلى أنه "في حال عدم الامتثال سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة".