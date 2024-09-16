نينوى تخوض جولة مفاوضات مع بغداد لإطلاق مشروع استراتيجي مهم

شفق نيوز/ أعلنت محافظة نينوى، يوم الاثنين، أن إدارتها تبحث حاليا مع وزارة الإسكان والإعمار الاتحادية في العاصمة بغداد الخطوات الفعلية لإطلاق مشروع استراتيجي مهم في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال معاون المحافظ لشؤون الاعمار عبد الوهاب سلطان، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة محافظة نينوى تبحث مع وزارة الإسكان والإعمار الاسراع في إحالة المقطع الثاني من مشروع الطريق الحولي لمدينة الموصل".

وأوضح سلطان أن "المقطع الأول من الطريق الحولي يمتد من طريق موصل – دهوك ولغاية الجسر السادس على نهر دجلة بطول 8 كم"، مشيراً إلى أن "المقطع الثاني من مشروع الطريق الحولي يمتد من الجسر السادس للموصل وصولا إلى طريق بغداد بطول 20 كم، بينما يمتد المقطع الثالث منه بدءا من طريق بغداد باتجاه محيط مطار الموصل ثم الجانب الأيسر من خلال الجسر السابع وصولا إلى طريق كركوك".

وأشار إلى أن "المباحثات والمناقشات تجري مع وزير الإسكان والإعمار بنكين ريكاني من أجل الاسراع في إحالة المقطع الثاني ومن ثم إحالة المقطع الثالث والأخير من المشروع".

وفي وقت سابق، أخبر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، وكالة شفق نيوز، بأن ادراته تعمل على معالجة 119 مشروعاً متلكئاً من أصل 141 مشروعاً في المحافظة.

وتوجد في الموصل 5 جسور رئيسية تربط جانبي المدينة الأيمن والأيسر، حيث تعرضت جميع الجسور للتدمير خلال سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة، ونجحت المدينة بعد 6 سنوات في إعادة إعمار هذه الجسور واضافة جسر جديد توأم للجسر الحديدي.