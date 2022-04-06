نينوى تتهيأ لاستيراد المواد الغذائية

شفق نيوز/ وجه محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم الأربعاء، بتسهيل دخول المواد الغذائية بعد صدور قرار اتحادي بفتح باب الاستيراد.

وقال الناطق الرسمي باسم المحافظة رعد العباسي لوكالة شفق نيوز، "استناداً للتعليمات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول فتح باب استيراد المواد الغذائية كافة لمدة 3 أشهر، وجه قبل قليل محافظ نينوى نجم الجبوري بالتنسيق مع القوات الامنية لتسهيل دخول البضائع المذكورة في تعليمات الامانة العامة من خلال السيطرات".

وأكد العباسي أن "المحافظة لديها لجان تتابع الاسعار في اسواق المحافظة لمحاسبة المتلاعبين بها".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قررت وزارة الزراعة العراقية، إعادة فتح المنافذ الحدودية في وسط وجنوب البلاد أمام الاستيراد للحد من ارتفاع أسعار الخضروات والمنتجات الزراعية.

وبينت ان "المحاصيل التي سيتم السماح باستيرادها هي، الطماطم، والبطاطا، والباذنجان، والخيار، وذلك بسبب انخفاض إنتاجها محلياً خلال الفترة الحالية".