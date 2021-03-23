نينوى تتطلع لاستثمار كندا في حقول النفط

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في نينوى، الثلاثاء، تطلعها إلى استثمار كندا في حقول النفط بالمحافظة نظراً لخبرتها في مثل هذه المكامن.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الكندي اولريك شانون لمحافظة نينوى ولقائه مع المحافظ نجم الجبوري.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الكندي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "كندا كان لها دور كبير في مساعدة القوات العراقية بالحرب على داعش، بالاضافة الى المساعدة في تدريب القوات العراقية".

وأضاف أن "كندا ماتزال تقف معنا فيما يخص الاعمار ومشاركتها فيه من خلال وجودها مع الامم المتحدة والمنظمات غير حكومية التي تعمل في نينوى".

وأشار إلى أن "نينوى تتطلع للمزيد من التعاون مع كندا خصوصاً ان النفط الموجود في نينوى يحمل المواصفات نفسها الموجودة في النفط الكندي، ولديها طفرات كبيرة في هذا المجال، ونطمح للتعاون في سبيل تطوير الحقول النفطية".

وقال الجبوري إن كندا ساهمت باكثر من 400 مليون دولار في مساعدة العراق.

وجاءت زيارة السفير لافتتاح بعض المشاريع داخل جامعة الموصل، وهي من المشاريع التي ساهمت كندا في تمويل اعمارها.

وقال السفير شانون إن زيارته الى الموصل تأخرت بسبب الاوضاع الامنية والصحية، مبينا أنه ناقش مع محافظ نينوى سبل الاستثمار والتعاون خصوصاً وان المحافظة تبحث عن سبل الاستثمار.

وأضاف أن بلاده "تركز في الوقت الحالي على الجهود الاغاثية والانسانية، لكن نتطلع في المستقبل ان يكون هنالك تركيز على الجانب التجاري".

وأردف شانون بالقول، "سأعمل على توسيع مجال المعرفة لدى الشركات والتجار الكنديين في محاولة لجعلهم يستثمرون في السوق العراقية".