نينوى.. الشروع ببناء معمل جديد للأسمنت في بادوش بشراكة اسبانية

شفق نيوز/ وضع وزير الصناعة منهل الخباز يوم الخميس، الحجر الأساس للشروع ببناء معمل للاسمنت جديد في منطقة بادوش بشراكة استثمارية مع شركة إسبانية أحيل لها مشروع انشاء المعمل الجديد.

وقال الخباز في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا المعمل سينتج يومياً ما بين 4000 الى 4500 طن كمرحلة أولية، بالاضافة الى ان الشركة الاستثمارية الاسبانية ستنتج نوعيات جديدة من الأسمنت لم يكن العراق ينتجها في وقت سابق، وهذه خطوة نعتبرها جيدة بالنسبة لنا وسيضيف هذا المعمل الكثير لنينوى خصوصا في سد حاجة السوق المحلية".

وبين الخباز؛ ان "مدة إكمال بناء المعمل تستغرق نحو سنتين نصف وبتكلفة تصل الى 250 مليون دولار".

وأشار الوزير العراقي؛ إلى ان "هذا الاستثمار هو خطوة ايجابية جداً لنينوى والعراق بصورة عامة وقد شرعت اليوم الشركة بأولى خطوات البناء ونأمل ان يكون هنالك مجالات للاستثمار اكثر وابوابنا مفتوحة أمام كل الشركات العالمية الرصينة".

وختم الخباز حديثه بالقول؛ "ان الكاظمي داعم بقوة لموضوع الاستثمار وقام بتسهيل الكثير من العقبات التي تقف أمامنا لتحقيق خطوات جيدة في هذا الملف".