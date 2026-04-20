نينوى.. افتتاح منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا

شفق نيوز- نينوى

أعلن المدير العام لهيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، اليوم الاثنين، افتتاح منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا، مؤكداً أنه يمثل تحولاً اقتصادياً وإنسانياً مهماً لمحافظة نينوى والعراق.

وقال الوائلي، لوكالة شفق نيوز، إن المنفذ يعد ممراً مهماً ضمن مشروع طريق التنمية، ومن شأنه دعم الحركة التجارية وتعزيز الربط بين العراق ومحيطه الإقليمي.

وأضاف أن افتتاح المنفذ سيسهم في تشغيل آلاف الأيدي العاملة، ويدعم توجهات الحكومة للنهوض بالمناطق الواقعة غربي نينوى.

وأشار إلى أن للمنفذ بعداً إنسانياً أيضاً، في ظل وجود عشائر مترابطة بين جانبي الحدود العراقية والسورية، تربطها علاقات اجتماعية متقاربة.

ويُعد منفذ ربيعة الحدودي، الواقع غرب محافظة نينوى، أحد المعابر البرية المهمة بين العراق وسوريا، إذ يربط الأراضي العراقية بمنفذ اليعربية المقابل في الجانب السوري، ما يمنحه أهمية تجارية ولوجستية في حركة نقل البضائع والمسافرين بين البلدين.

وأُعيد افتتاح المنفذ أمام التبادل التجاري بعد سنوات من الإغلاق نتيجة الأوضاع الأمنية، ليشكل ممراً حيوياً لدعم النشاط الاقتصادي وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير بين بغداد ودمشق.