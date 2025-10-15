نينوى.. استنفار بعد نفوق 20 ألف دجاجة بإنفلونزا الطيور

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير ناحية بعشيقة في مدينة الموصل غزوان الداؤودي، يوم الأربعاء، عن نفوق 20 ألف دجاجة، بعد تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور في حقلين لتربية الدواجن ضمن الناحية.

وأوضح الداؤودي، لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة التي شُكّلت برئاسته وعضوية دوائر البيئة والبيطرة والصحة انتقلت فوراً إلى موقع الإصابة لإجراء عمليات الطمر الصحي للدجاجات النافقة، التي قُدّر عددها بنحو 20 ألفاً من أصل 150 ألف دجاجة، إلى جانب فحص الملامسين للحد من انتشار المرض".

وأشار إلى "توجيه السيطرات بمنع دخول الدجاج ومنتجاته إلى بعشيقة بشكل مؤقت، داعياً المواطنين إلى تجنب شراء الدجاج الحي خلال الأيام القليلة المقبلة لحين انتهاء الأزمة"، مؤكداً أن "الوضع تحت السيطرة والإجراءات الوقائية مستمرة".

وكانت مصادر محلية قد كشفت يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل الإصابات داخل أحد الحقول القريبة من بعشيقة، ما استدعى تحركاً عاجلاً للسلطات البيطرية لمنع انتشار المرض.