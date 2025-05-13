"نيسان".. أكبر خسارة منذ ربع قرن وتسريح 20 ألف موظف

شفق نيوز/ أعلنت شركة نيسان موتور، يوم الثلاثاء، تسجيل أكبر خسائرها السنوية منذ أكثر من 25 عاماً، مدفوعة بتراجع حاد في المبيعات داخل الصين وأسواق دولية أخرى.

وأظهرت النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 آذار/ مارس 2025، أن نيسان تكبدت خسائر صافية بلغت 670.9 مليار ين ياباني (نحو 4.5 مليارات دولار)، مقارنة بأرباح تجاوزت 426.6 مليار ين في السنة السابقة، وهو ما دفع الشركة للإعلان عن خطة تقشف شديدة تتضمن الاستغناء عن 20 ألف موظف، أي ما يعادل نحو 15% من قوتها العاملة العالمية.

الشركة، التي تتخذ من يوكوهاما مقراً لها، قالت إنها ستقوم بتقليص عدد مصانعها حول العالم من 17 إلى 10 مصانع فقط، ضمن ما وصفته بـ"خطة تعافٍ جريئة" تهدف إلى بناء نموذج أعمال أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق.

وتسعى "نيسان" إلى خفض نفقاتها بمقدار 250 مليار ين (حوالي 1.7 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة، مقارنة بنتائج عام 2024. وكان قد تم الكشف في وقت سابق عن خطة لتسريح 9 آلاف موظف وتقليص الطاقة الإنتاجية بنسبة 20%.

وأشارت الشركة إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات السيارات، كان لها دور في تفاقم الخسائر، خاصة في سوق أميركا الشمالية.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت نيسان عن إلغاء مشروع بناء مصنع جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان، رغم كونه مدعوماً من الحكومة.

كما كشفت الشركة عن إغلاق مصنعها في تايلاند بحلول حزيران /يونيو، مع خطط لإغلاق مصنعين إضافيين لم يتم الكشف عن موقعيهما بعد.