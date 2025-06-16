نيران المنطقة تقرّب الذهب من أعلى مستوى له في شهرين

شفق نيوز/ ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى في نحو شهرين يوم الاثنين، مع تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا، ودفع المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3442.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:46 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 22 أبريل نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 3461.90 دولار.

ويجري الآن اختراق واضح فوق مستوى 3,400 دولار، والاتجاه الصعودي قصير المدى لا يزال قائمًا، كما أن هناك مستوى مقاومة عند 3,500 دولار، مع إمكانية اختراق مستوى قياسي جديد فوق هذا المستوى.

شنت إسرائيل وإيران هجمات جديدة يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وإثارة المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا، حيث حث الجيشان المدنيين على الجانب الآخر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد المزيد من الضربات.

غالبًا ما يُعتبر الذهب ملاذا آمنًا خلال أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية، مع تسليط الضوء على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.29 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1233.87 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1040.96 دولار.