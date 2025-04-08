نيجيرفان بارزاني: نحو 30 مليار دولار إجمالي حجم التبادل التجاري بين العراق والإمارات

شفق نيوز/ صرّح رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، بأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين العراق والإمارات وصل الى حدود 30 مليار دولار، معربة عن الرغبة بزيادة الاستثمارات الإماراتية في المشاريع بالإقليم.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين اليوم في "أبو ظبي" على هامش الزيارة التي يجريها الى دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال رئيس الاقليم، انه "كان لدينا أمس اجتماع موسع وطويل مع رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واستطيع ان اقول ان الامارات وبكل جدية وإخلاص تبذل قصارى جهدها لتعزيز الاستثمار مع اقليم كوردستان، وضمن هذا الإطار من الممكن أن يرسلوا مبعوثا خاصا لهم فقط الى الاقليم"، مردفا بالقول إن "هذه خطوة كبيرة في هذا المجال، ويمكن في وقت قريب جدا ان يتم الاعلان عن هذا المبعوث وبشكل رسمي، وهذه الخطوة الكبيرة تدل على أن الامارات ترغب بان يكون لها استثمار كبير في الإقليم وعن طريقه الى باقي انحاء العراق".

وتابع ان "إجمالي حجم التبادل التجاري بين العراق والامارات ومن ضمنه إقليم كوردستان وصل الى نحو 30 مليار دولار"، مؤكدا أن "طموحنا في الإقليم زيادة عدد المستثمرين الإماراتيين والاستثمار بالمشاريع في كوردستان".