نهاية العام.. قطار الزائرين بين العراق وإيران على سكة التنفيذ

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير النقل العراقي رزاق السعداوي يوم الأحد، أن نهاية العام الجاري موعداً للبدء بتنفيذ مشروع خط البصرة–شلامجة لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة المشروع لاستعراض مستوى التقدم في استكمال المتطلبات الفنية واللوجستية بما يضمن انسيابية التنفيذ وفق المخططات المعتمدة.

وأكد السعداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً نهائياً لاستلام المقطع الأول بطول (7) كيلومترات، تمهيداً للبدء الفعلي بالتنفيذ، بعد استكمال جميع الإجراءات والمعالجات من قبل الشركة العامة لسكك حديد العراق".

وشدد على "الالتزام الدقيق بالتوقيتات الزمنية لكل مرحلة من مراحل المشروع، لكونه يمثل ركيزة أساسية في المشاريع"، موجهاً باستكمال الإجراءات الإدارية والفنية وتسريع وتيرة الإنجاز "وفق أعلى المعايير الهندسية المعتمدة دولياً".

ولفت إلى أن "المشروع يحظى باهتمام مباشر من الحكومة العراقية، لما يمثله من أهمية في توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، ولاسيما خلال الزيارات الدينية المليونية، فضلاً عن دوره في تعزيز الترابط الإقليمي وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية".

وحضر الاجتماع الدوري ممثل شركة "إيماثيا" الإسبانية المنفذة للمشروع، ومستشار وزارة النقل زيد محمود مهدي، ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة عباس عمران، والمدير العام للشركة العامة لسكك حديد العراق مكي جابر، ومعاون المدير العام علي عودة، إلى جانب عدد من المختصين والمعنيين بملف مشاريع السكك الحديدية.

يُذكر أن وزارة النقل كانت قد وقعت في وقت سابق عقداً مع شركة إيماثيا كونستروكثيون الإسبانية لإنشاء خط السكة الحديدية بطول 36 كيلومتراً بين البصرة وشلامجة، "في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع السكك الحديدية، وتعزيز البنى التحتية للنقل، وفق رؤية عصرية تستند إلى المعايير الدولية للتصميم والتشغيل والسلامة"، بحسب البيان.

وكان ربط البصرة والشلامجة قد كشفت تفاصيله في العام 2018، إلا أن الطرف العراقي لم يتمكن من بناء خط السكة الحديدية لذلك حتى الآن بسبب مشاكل اقتصادية ونقص في الأموال، بحسب ما أشارت إليه تقارير صحفية سابقة.

إلا أن وزير الطرق الإيراني السابق قاسم رستمي قال بعد زيارة إلى العراق في أواخر العام 2021 "أجرينا منذ نحو 20 عاماً، العديد من المفاوضات مع العراق لتنفيذ خط سكة حديد الشلامجة - البصرة، وكان هناك العديد من الاتفاقيات في فترات عدة، ولم تصل إلى النتيجة المرجوة".

وذكرت صحيفة "الفايننشال تريبيون" الايرانية الصادرة بالانكليزية، في أبريل/ نيسان 2023، أن العراق خصص 230 مليون دولار كخطوة أولى، لتنفيذ مشروع خط السكك الحديد "البصرة-شلامجة" الذي تم الاتفاق عليه مع إيران.

وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز في حينها، فإن التوقعات تشير إلى أن استكمال خط السكك الحديد، سيتطلب 18 شهراً، وهو سيشجع حركة الركاب والبضائع بين البلدين، بما في ذلك السياحة الدينية، كما أن ربط شلامجة والبصرة سيؤدي إلى إكمال الحلقة المفقودة في المنطقة، أي الربط بين شبكة السكك الحديدية الرئيسية في إيران مع سوريا والأردن عبر العراق.