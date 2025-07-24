نمو قياسي في إنتاج الكهرباء بالعراق يعيد ترتيب خريطة الطاقة العربية

شفق نيوز - بغداد

سجّل العراق أعلى نسبة نمو في توليد الكهرباء على مستوى الدول العربية خلال العام 2024، ليحتل المرتبة الرابعة بينها، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ويأتي هذا النمو وسط جهود حكومية لتوسيع قدرات التوليد وتحسين البنية التحتية، بهدف تقليل الاعتماد على واردات الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى، بأكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء خلال العام 2024، بإجمالي توليد بلغ 454.6 تيراواط/ساعة، محققة نسبة نمو سنوية 5.6%، وجاءت مصر في المركز الثاني، بتوليد بلغ 237.4 تيراواط/ساعة، مقابل 221.9 تيراواط/ساعة في العام 2023، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ثالثًا، بإجمالي توليد 177.3 تيراواط/ساعة، محققة نسبة نمو سنوية 5.5%.

فيما جاء العراق في المركز الرابع، كما سجل أعلى نسبة نمو في المنطقة، بارتفاع بلغ 14.9%، ليرتفع إنتاجه إلى 169.5 تيرا واط/ساعة، مقارنة بـ147.1 تيرا واط/ساعة في العام 2023، وجاءت الجزائر خامسًا، بعد أن بلغ التوليد الكهربائي فيها 101.1 تيراواط/ساعة، و جاءت دولة الكويت في المرتبة السادسة، بإجمالي 89.5 تيراواط/ساعة.

وجاءت دولة قطر سابعًا، بإجمالي توليد بلغ 58.7 تيراواط/ساعة، و سلطنة عُمان في المركز الثامن محققة ثاني أعلى نسبة نمو سنوية بلغت 7.3%، لتصل إلى 48.5 تيراواط/ساعة، والمغرب في المرتبة التاسعة، بإجمالي توليد 43.5 تيراواط/ساعة.

ويُظهر التقرير استمرار التوسّع في مشاريع الطاقة الكهربائية في الدول العربية، وسط توجه متزايد نحو مصادر الطاقة النظيفة، رغم استمرار هيمنة الغاز الطبيعي على مزيج التوليد.

وارتفع توليد الكهرباء عالميًا إلى 31.25 ألف تيراواط/ساعة خلال العام 2024، مقابل 29.96 ألف تيراواط/ساعة في العام 2023، والصين هي أكثر دول العالم توليدًا للكهرباء، مسجلة العام الماضي نحو 10.08 آلاف تيراواط/ساعة، مقابل 9.45 آلاف تيراواط/ساعة في العام السابق له.