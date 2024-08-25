نمو صادرات الإمارات الى العراق بنسبة تجاوزت 40%

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الأحد، أن التجارة الخارجية للبلاد بلغت 1.4 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2024.

وكتب بن راشد على حسابه في منصة "إكس"، أن الصادرات في 6 أشهر فقط بلغت ما كان يصدر خلال عام كامل قبل كورونا في 2019، مردفا بالقول إنه في وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية حوالي 1.5%، بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنوياً.

ونوه إلى نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 25%، موضحا أن الهدف هو تحقيق 3 تريليون درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.

كما أشار بن راشد الى أنه تم ترسيخ العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول حيث ارتفعت التجارة مع الهند بنسبة 10%، ومع تركيا بنسبة 15%، ومع العراق بنسبة 41% ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند وتركيا وغيرها.

وتابع نائب رئيس دولة الإمارات بالقول: قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية، وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليونات درهم سنوياً.

واختتم منشوره بالقول: اليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024 حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل كورونا في 2019.