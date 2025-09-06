نمو الودائع المصرفية وانخفاض الائتمان النقدي في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن نمو حجم الودائع المصرفية في البلاد لشهر حزيران 2025، فيما سجل نمو حجم الائتمان انخفاضاً طفيفاً.

وبحسب إحصائية للبنك اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغ إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في العراق 117.439 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.7% مقارنةً مع 115.360 مليار دينار في شهر أيار.

وأشار البنك إلى أن ودائع الحكومة المركزية بلغت 37.822 مليار دينار، وودائع المؤسسات العامة 25.460 مليار دينار، في حين بلغت ودائع القطاع الخاص 54.157 مليار دينار.

وفي المقابل، انخفض نمو حجم الائتمان بشكل طفيف بنسبة 0.01% لشهر حزيران، ليصل إلى 71.431 مليار دينار، مقارنةً بـ71.504 مليار دينار في شهر أيار.

وقد بلغ الائتمان المقدم للحكومة المركزية 24.680 مليار دينار، وللمؤسسات العامة 2.454 مليار دينار، فيما وصل الائتمان المقدم للقطاع الخاص 44.349 مليار دينار.