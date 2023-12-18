نقل أكثر من مليون طن من البضائع عبر معبر مهران الحدودي الإيراني إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير عام الطرق والنقل البري في محافظة ايلام(غرب إيران)، زاهين جشمه خاور، يوم الأثنين، عن نقل أكثر من مليون و285 ألف طن من البضائع عبر منفذ مهران الحدودي مع العراق خلال العام الإيراني الحالي.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية عن "جشمه خاور"، قوله انه "منذ بداية العام الحالي، تم نقل أكثر من مليون و285 ألف طن من البضائع عبر منفذ مهران الحدودي، منها 42 ألفا و530 طنا تم تفريغها على الحدود، وتصدير 10609 أطنان منها مباشرا إلى خارج الحدود".

وأشار إلى ارتفاع نسبة نقل البضائع بنسبة خمسة بالمئة عبر معبر مهران الحدودي مردفا بالقول: "خلال الفترة المذكورة تم نقل أكثر من مليون و218 ألف طن من البضائع بواسطة 47 ألف شاحنة".

ونوه مدير عام الطرق والنقل البري بمحافظة إيلام، إلى حجم حركة الركاب عبر حدود مهران الدولية وقال: "منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر الماضي، سافر 6,219,877 شخصًا عبر هذا الحدود".

وتابع بالقول "انه في المجمل، زادت حركة الركاب من حدود مهران الدولية بنسبة 35% خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".