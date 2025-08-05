نقل النفط عبر المتوسط والتعاون المائي على طاولة مباحثات عراقية سورية

شفق نيوز – دمشق

علمت وكالة شفق نيوز، من مصدر مطلع أن القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى دمشق ياسين شريف الجحيمي، التقى اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة والثروة المعدنية السوري محمد البشير، حيث ناقش الطرفان عدداً من الملفات الثنائية في مجالي الطاقة والمياه.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شفق نيوز، فقد ركز الاجتماع على ملف الإطلاقات اليومية من المياه والتعاون في إدارة الحصص المائية، في ظل أزمة المياه والتغيرات المناخية التي تواجهها المنطقة.

كما تم بحث خطة العراق لنقل النفط الخام إلى البحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي السورية، في إطار سعي بغداد إلى تنويع مسارات تصدير الوقود وتقليل الاعتماد على المنافذ التقليدية.

وأكد القائم بالأعمال، وفق ذات المعلومات، حرص جمهورية العراق على دعم الشعب السوري في تجاوز التحديات الاقتصادية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين.