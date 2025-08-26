نقلة رقمية في التجارة السورية لدعم رجال الأعمال محلياً ودولياً

شفق نيوز- دمشق

كشفت غرفة تجارة دمشق، يوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق منصة إلكترونية لمواكبة التطورات التقنية، بما يسهم في تحسين تجربة التجار والمستثمرين، نحو رقمنة قطاع التجارة في البلاد.

وقال مدير المكتب الإعلامي للغرفة، نزار المقداد، لوكالة شفق نيوز، إن "النظام الرقمي الجديد سيسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة تتيح متابعة المعاملات بسرعة وشفافية، ما يجعل التعامل مع الغرف أكثر سلاسة وفعالية".

وأشار إلى أن "المنصة ستقضي على الكثير من المشكلات المرتبطة بالأنظمة التقليدية، مثل الروتين الإداري والازدحام في المكاتب، كما ستتيح تبادل المعلومات بين الغرف التجارية والاتحاد بسرعة أكبر، وتحد من الأخطاء البشرية".

واستعرض المقداد أبرز الخدمات الإلكترونية التي ستوفرها المنصة بالقول إنها تشمل "إدارة الاشتراكات وإصدار الشهادات وتقديم الطلبات إلكترونياً ومتابعة المعاملات وخدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل تسديد الرسوم والاشتراكات".

وبحسب المسؤول، فإن المنصة "ستتيح خدماتها للتجار السوريين في الخارج والمستثمرين غير المقيمين، بما يمكّنهم من إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للتواجد الشخصي".

وفيما يتعلق بجوانب الأمان، أكد أن "المنصة تعتمد على أحدث بروتوكولات الحماية والتشفير المتقدم لحماية بيانات الأعضاء والمعاملات المالية"، مشيراً إلى أنها "ستتكامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني الوطنية والمصارف الخاصة لتأمين تحويلات مالية أسرع وأكثر أماناً".

وحول موعد الإطلاق، كشف المقداد في الختام أن "المرحلة التجريبية ستبدأ قريباً، لتشمل أعضاء الغرفة وعدداً من الغرف التجارية في المحافظات الرئيسية ذات النشاط الاقتصادي الأكبر، على أن يجري تعميمها لاحقاً لتشمل جميع الغرف التجارية في سوريا".