"نقطة تحول".. مؤتمر في بغداد يرسم مستقبل المصارف العراقية (صور)

شفق نيوز- بغداد

ناقش المؤتمر المصرفي العاشر السنوي الذي انعقد يوم الاثنين في العاصمة بغداد، السياسات المصرفية والإصلاحات المالية وتطوير الخدمات الرقمية بمشاركة ممثلين عن مصارف أجنبية، في خطوة تهدف إلى نقل الخبرات الدولية ودعم مسار الإصلاح في هذا القطاع العراقي.

وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، لوكالة شفق نيوز، إن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية للعملية المصرفية، لا سيما أن القطاع يشهد مرحلة يمكن وصفها بالمخاض تشمل المصارف الحكومية والأهلية على حد سواء.

وأوضح أن "شركتين عالميتين متخصصتين بالتقييم المالي تتوليان حالياً على تقييم أداء المصارف إذ تشرف شركة (إرنست ويونغ) Ernst & Young على تقييم المصارف الحكومية فيما تتولى شركة (أوليفر وايمان) Oliver Wyman على تقييم المصارف الأهلية، على أن تُعرض النتائج خلال الأسابيع المقبلة".

وأشار صالح إلى أن المؤتمر لا يقتصر على تسليط الضوء على مسارات الإصلاح، بل يهدف أيضاً إلى عرض النتائج المتحققة وقياس الفائدة الفعلية من دمج البيئة الإصلاحية الأساسية بمخرجاتها، بما يسهم في النهوض بالواقع المصرفي العراقي.

وأكد أن تطوير القطاع المصرفي يتطلب وسيطاً مهماً يتمثل بتكنولوجيا المعلومات، مبيناً أن الامتثال والتنظيم المالي والخطط التشغيلية مهما بلغت درجة تطورها تفقد قيمتها من دون بنية تكنولوجية متكاملة.

وأضاف أن توفر التكنولوجيا في العراق اليوم يشكل نقطة تحول متقدمة تعزز فرص نجاح الإصلاح المصرفي وتعمق ارتباط المجتمع بالمنظومة المصرفية.

من جانبه، وصف معاون مدير عام البنك المركزي العراقي، علي عبد الصاحب المؤتمر بأنه نقلة نوعية للقطاع المصرفي، تسهم في رفع المصارف العراقية إلى مستوى المصارف الخارجية، فضلاً عن توضيح خطة الإصلاح المصرفي التي ينفذها البنك المركزي بالتعاون مع شركة التدقيق والاستشارات الأميركية "أوليفر وايمان" Oliver Wyman بهدف أن تكون الإجراءات المصرفية جيدة وموافقة للمعايير الدولية والمتطلبات الخارجية.

وأشار عبد الصاحب خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن المؤتمر شهد حضور شخصيات مصرفية وخبراء أجانب من خارج العراق.

وفي السياق ذاته، أكد المدير المفوض لمصرف الإقليم التجاري، رهڤه ر عبد الرحيم طيب، أن التحول الرقمي والشمول المالي يمثلان ركيزة أساسية في الرؤية الجديدة للمصرف من خلال تطوير القنوات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات المصرفية، وتعزيز حلول الدفع الإلكتروني.

وأوضح طيب لوكالة شفق نيوز أن هذا التوجه يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية وتمكين الأفراد والشركات من الاندماج في المنظومة المالية الرسمية.