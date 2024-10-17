نقص الغاز الإيراني يتسبب في تراجع إنتاج الكهرباء العراقية بـ7600 ميغاواط

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، عن وجود شحة في الغاز الإيراني المورد، مما أدى إلى خسارة المنظومة الكهربائية 7000 ميغاواط.

وقال أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن بعض محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تعمل على الغاز الوطني، منها المحطات في الجنوب، بينما هناك محطات أخرى تعمل على الغاز بالتنسيق مع وزارة النفط، بالإضافة إلى أن هناك محطات تعمل على أنواع الوقود المختلفة.

وأشار إلى أن هناك محطات لا تعمل إلا على الغاز المورد، مما يجعل شحة الغاز تؤثر بشكل سلبي على عملها.

كما أوضح أن هناك انخفاضًا في الغاز المورد، بالإضافة إلى توقف أعمال الصيانة للغاز الوطني في المنطقة الجنوبية، وهذا كلف المنظومة الكهربائية خسارة قدرها 7600 ميغاواط.

وأكد موسى أن إنتاج الطاقة الكهربائية حاليًا يبلغ 18 ألف ميغاواط، بعد أن خسرت المنظومة الكهربائية 7000 ميغاواط بسبب انخفاض الغاز المورد الإيراني إلى 15 مليون متر مكعب في اليوم.

وأمس الأربعاء، استضافت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، وزير الكهرباء زياد علي فاضل وكادر الوزارة لمناقشة تجهيز الوقود.

وتحدث الوزير عن توفير وزارة النفط للغاز بكمية تقارب 200 ألف طن في حال انقطاع الغاز الإيراني عن المحطات الكهربائية.

وأوضح أن بعض المحطات، مثل بسماية والصدر والمنصورية، تعتمد على الغاز الإيراني المستورد، بينما تستخدم محطات أخرى أنواعًا مختلفة من الوقود. وأكد أنه من المستحيل حاليًا تشغيل المحطات على الغاز المحلي.