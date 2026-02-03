نقص السيولة يعطل صرف رواتب الرعاية الاجتماعية

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن تأجيل صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر شباط/ فبراير الجاري، نتيجة نقص السيولة المالية لدى الجهات المعنية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "تأخر توفير التخصيصات المالية اللازمة حال دون إطلاق الرواتب في موعدها المحدد"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة تعمل حالياً على معالجة الأزمة وتأمين التمويل المطلوب".

وأضاف أن "المستفيدين سيتم إبلاغهم بموعد الصرف الجديد فور استكمال الإجراءات المالية".

ويأتي هذا التأجيل في ظل ظروف اقتصادية وضغوط مالية تواجهها المؤسسات المعنية، ما انعكس بشكل مباشر على شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الرواتب لتأمين متطلبات المعيشة اليومية.