"نقص الامطار" يهدد الزراعة الديمية في محافظة عراقية

شفق نيوز/ حذرت محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، من فشل خطة الزراعة "الديمية" بسب نقص الامطار ومحدوديتها في عموم مناطق المحافظة.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة كريم كردي الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "صلاح الدين لم تشهد موجات امطار ملموسة مقارنة بالمحافظات الاخرى"، مبيناً أن "تساقط الامطار اقتصر بكميات محدودة في مناطق شمالي المحافظة".

وأكد كردي أن "500 الف دونم من الخطة الديمية في المحافظة مهددة بالفشل بسبب تأخر سقوط الامطار وانعدام حصادها"، لافتاً إلى أن "اصحاب الزراعة الديمية يترقبون حصاد امطار وفيرة لنجاح الخطة الزراعية لمحاصيل القمح والشعير."

وبين الدليمي أن "الزراعة الديمية مشمولة بالخطة الزراعية لوزارة الزراعة ضمن الجانب التسويقي فقط وغير مشمولة بالأسمدة والمبيدات والتجهيزات الاخرى المقررة ضمن الخطة الشتوية للأراضي التي تروى سيحاً من الانهر والجداول".

والزراعة الديمية هي إحدى أنواع الزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار بشكل أساسي، حيث يتم الاعتماد عليها في سقي المزروعات عندما يكون معدل الهطولات المطرية أعلى من 500 ملم في السنة

يذكر أن عدة محافظات شهدت مطلع الاسبوع الحالي تساقطاً غزيراً للأمطار وموجات للسيول المتدفقة من حدود بعض دول الجوار، عزز بعضها الايرادات المائية والقسم الاخر هُدر لعدم وجود مشاريع ومصادر لخزن المياه في البلاد منذ اكثر من 20 عاماً.