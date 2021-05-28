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أنقرة: رجال الأعمال الأتراك مستعدون لزيادة استثماراتهم في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-28T19:08:51+0000
أنقرة: رجال الأعمال الأتراك مستعدون لزيادة استثماراتهم في العراق

شفق نيوز/ قال السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي، الجمعة، إن رجال الأعمال الأتراك في العراق مستعدون لزيادة استثماراتهم هناك.

وأضاف في حديث لوكالة الأناضول المملوكة للدولة، أنه عقد لقاء مع ممثلي 60 شركة تركية ناشطة في العراق، في مبنى السفارة ببغداد، تناولوا خلاله العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح أن رجال الأعمال الأتراك أطلعوه على المشاكل التي تعترضهم في العراق، وقدموا مقترحات لحلها.

وأشار إلى توافق وجهات النظر بينه وبين رجال الأعمال بخصوص أن زيادة المشاريع الاستثمارية التركية في العراق ستساهم في نمو هذا البلد.

وأعرب عن استعداد رجال الأعمال لزيادة استثماراتهم في العراق، مشيرا إلى أنه سيواصل عقد لقاءات مع ممثلي الشركات التركية هناك. 

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار، فيما يطمح البلدان لرفعه إلى 20 مليارا خلال الفترة المقبلة.

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