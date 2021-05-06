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أنقرة تطمئن بغداد: لن نترك العراق بلا ماء ووفد تركي يزور سد الموصل قريبا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-06T11:57:53+0000
أنقرة تطمئن بغداد: لن نترك العراق بلا ماء ووفد تركي يزور سد الموصل قريبا

شفق نيوز/ طمأن القنصل التركي في محافظة نينوى محمد كوجوك يوم الخميس أن بلاده ستؤمن حصة العراق من المياه في ظل انخفاض المناسيب جراء قلة تساقط الأمطار وحلول فصل الصيف في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده القنصل في ديوان المحافظة عقب لقاء جمعه مع رئيس الحكومة المحلية نجم الجبوري وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وتطرق كوجوك إلى عدة مواضيع خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الجبوري من أبرزها ملف المياه والشحة التي تضرب العراق قائلا: إن هذا الملف يتم العمل عليه بين الجانبين التركي، والعراقي وقد مضينا بخطوات مهمة جدا في هذا الإطار".

و عن طبيعة اختلاف المناخ بين البلدين وكذلك فيما يخص مواسم الأمطار لكنه قال بأن تركيا لم ولن تترك الشعب العراقي من دون ماء، وانه مؤمن بأننا سنصل الى نتائج جيدة فيما يخص هذا الموضوع . 

وكشف كوجوك ايضا عن وجود نية لحضور وفد تركي من أجل الاستطلاع حول موضوع المياه، وسيبدأ الاستطلاع من سد الموصل أول السدود في شمال العراق ويمتد حتى جنوب البلاد . 

القنصل التركي ذكر أيضا: نحن نعمل جاهدين على تطوير استخدام الماء في العراق، وقال انهم سيتمكنون مع العراقيين من التغلب على جميع المعرقلات.

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