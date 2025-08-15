أنقرة ترسل لبغداد مسودة اتفاق نفطي جديد: الوضع الحالي لا يلبي توقعاتنا

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت وزارة الطاقة التركية، يوم الجمعة، عن سعي أنقرة لإبرام اتفاقية خط أنابيب جديد مع العراق، مؤكدة أنها أبلغت بغداد مؤخراً بأن الاتفاق المعمول به حالياً بشأن تصدير النفط لم يعد "يلبي الطموح".

ونقلت صحيفة "تركيا تودي" تصريحات لوزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار، في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، قوله إن "خط الأنابيب مع العراق لديه طاقة 1.5 مليون برميل يومياً لكنه لم يعمل بكامل طاقته منذ 50 عاماً".

وأضاف "أبلغنا الحكومة العراقية مؤخراً أن الاتفاق الحالي لم يعد يلبي التوقعات ولا يستجيب لاحتياجات العالم من الطاقة اليوم، وأرسلنا مسودة اتفاق جديدة"، مؤكداً "نحن نراجع حالياً هيكل المسودة الجديدة، وآمل أن تجتمع الفرق الفنية قريباً لبدء المفاوضات بشأن الاتفاق الجديد".

وأكد الوزير التركي، أن "هدف الحكومة العراقية هو استغلال هذا الأنبوب بكامل طاقته"، موضحاً أن "إستراتيجية التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في تركيا تركز على الإنتاج المحلي مع تقييم الفرص في الخارج، لاسيما أنها تنتج حالياً كميات قليلة جداً من النفط في العراق".

وكانت مصادر تركية قد كشفت في وقت سابق عن بدء مفاوضات بين أنقرة وبغداد للتوصل إلى اتفاقية جديدة أكثر شمولاً لنقل النفط، في وقت نُشر فيه مرسوم رئاسي تركي بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 تموز/ يوليو الماضي، أشار إلى أن الاتفاقية الحالية الموقعة بين البلدين منذ عام 1973، ستنتهي في 27 تموز/ يوليو 2026.