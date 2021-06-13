نقابات واتحادات تطلق "حملة وطنية" لدعم الدينار العراقي

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة من النقابات والاتحادات في العراق، يوم الاحد، اطلاق حملة وطنية لدعم العملة الوطنية والاقتصاد وزيادة ثقة المواطن بالدينار العراقي.

وقالت هذه المجموعة في بيان صحفي مشترك، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "تعلن مجموعة من النقابات والاتحادات اطلاق حملة وطنية برعاية البنك المركزي العراقي للتوعية لدعم العملة الوطنية والاقتصاد العراقي"، مبينة أن "هذه الحملة تضم كل من اتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف الخاصة العراقية ونقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ونقابة المهندسين ونقابة اطباء الاسنان، الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع العراقي".

وأضاف البيان، أن الحملة "تهدف الى تسليط الضوء على اهمية التعامل بالعملة الوطنية وزيادة ثقة المواطن بها، لمساهمة جميع القطاعات في الحفاظ على سعر الصرف وبقاء التضخم عند نسب متدنية، والحد من نسبتي الفقر والبطالة عبر دخول المستثمرين العراقيين والاجانب إلى العمل داخل البلد، مما سيؤدي إلى زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وينعكس ذلك إيجابا بشكل كامل على الاقتصاد".

ولفت إلى أن الحملة "تتضمن أيضاً التركيز على عدم قيام أصحاب متاجر التجزئة والخدمات بإجبار المواطنين على بيع سلعهم بالدولار وانما بالعملة الوطنية "الدينار العراقي"، موضحاً أن "أصحاب المتاجر يحصلون على الدولار من نافذ بيع العملة بالسعر الرسمي، واجبارهم للمواطنين على شراء الدولار من السوق الموازية يؤدي إلى ارتفاع سعره مما يؤثر على مجمل مفاصل الاقتصاد".

وأكد البيان، أنه "ستتضمن هذه الحملة نشاطات مشتركة تهدف لدعم جهود البنك المركزي المستمرة بهذا الصدد من خلال عقد الاجتماعات والندوات التثقيفية".

وختم البيان، قوله، أن الموقعين على هذه الحملة الوطنية هم رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل ونقيب الصيادلة مصطفى الهيتي ورئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري ونقيب الأطباء جاسم العزاوي ونقيب المهندسين، ازهار حسين صالح ونقيب أطباء الاسنان أبو بكر زياد الراوي".