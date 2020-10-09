نفوق آلاف الأطنان من الأسماك في بحيرة بكربلاء

شفق نيوز/ قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهواء في البرلمان العراقي سلام الشمري، الجمعة، إن آلاف الأطنان من الأسماك نفقت في بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء جنوبي البلاد، إثر تحويل مياه الصرف إليها بالتزامن مع توافد ملايين الزائرين على كربلاء في أربعينية الإمام الحسين.

"والرزازة" ثاني أكبر بحيرة في العراق بعد "الثرثار"، وتقدر مساحتها بـ1800 كم مربع، وتقدر طاقتها التخزينية بنحو 26 مليار متر مكعب، وتمتد بين محافظتي الانبار وكربلاء.

وأضاف الشمري، أن "آلاف الأطنان من الاسماك نفقت في بحيرة الرزازة إثر تحويل المياه الثقيلة من المدينة إلى المبازل (الأنهر) الصغيرة والتي تصب في بحيرة الرزازة"، وفق ما نقلت عنه الأناضول.

وأضاف أن "كثافة وكمية المياه الثقيلة التي تم تصريفها عبر المبازل الصغيرة إلى بحيرة الرزازة مع توافد ملايين الزائرين الى كربلاء لاداء زيارة اربعينية الامام الحسين، رفعت نسبة الأمونيا في بحيرة الرزازة، وأدت إلى اختناق آلاف الأطنان من الاسماك".

وتابع المسؤول العراقي أن "الثروة السمكية في بحيرة الرزازة تعرضت إلى انهيار كبير".

وأعلنت العتبة العباسية، امس الخميس، أن أكثر من 14.5 مليون شخص أدوا زيارة أربعينية الحسين في كربلاء.







