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نفوق الأسماك يعود مجدداً للواجهة في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-14T13:31:45+0000
نفوق الأسماك يعود مجدداً للواجهة في العراق

شفق نيوز/ كشفت وزارة الموارد المائية، يوم السبت، عن نفوق أسماك في هور الدلمج المشترك بين محافظتي الديوانية وواسط، بسبب إلقاء مواد سامة من قبل بعض الصيادين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "معلومات وردت عن قيام أشخاص مجهولين برمي مواد سامة في عمود المصب العام الذي يغذي هور الدلمج، لغرض الصيد الجائر ونفوق أسماك جراء ذلك".

وبينت أنه "تم التحرك بصورة عاجلة من قبل كوادر دائرة المصب العام في بحيرة الدلمج وإدارة فرع الديوانية للسيطرة على الحالة ومنع انتشار المواد السامة داخل البحيرة، وتم غلق بوابات ناظم التغذية بالكامل لمنع دخول المواد السامة الى داخل البحيرة".

وتابعت أنه "تم فتح بوابات الناظم القاطع الرئيسي لعمود المصب العام بشكل كامل لتمرير السموم وتشتيتها باتجاه عمود المصب العام، كما تم اعلام القوة الأمنية الخاصة بحماية هور الدلمج واجراء كشف مشترك مع مسؤول سيطرات قوة الحماية على عمود المصب وقناة التغذية وتبين وجود نفوق للأسماك الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وأضافت الوزارة أنه "تم أخذ عينات للمياه من عمود المصب وقناة التغذية وسيتم إرسالها إلى مديرية بيئة الديوانية لإجراء الفحوصات المختبرية عليها لمعرفة تركيز ونوعية المواد السمية".

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