نفط كركوك يسجل أعلى معدل إنتاج منذ 11 عاماً

شفق نيوز/ أعلن مصدر نفطي في شركة نفط الشمال الحكومية، يوم الأحد، تحقيق قفزة كبيرة في معدلات إنتاجها النفطي، حيث تجاوز الإنتاج اليومي حاجز 430 ألف برميل، وذلك لأول مرة منذ العام 2014.

وقال مصدر مسؤول في الشركة، لوكالة شفق نيوز، إن "معدلات الإنتاج ارتفعت خلال الأشهر الستة الماضية بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى أكثر من 430 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014، حيث كان الإنتاج آنذاك يبلغ نحو 500 ألف برميل يوميًا".

وأوضح المصدر، أن "الشركة تعمل بخطط مدروسة من أجل الوصول إلى 500 ألف برميل يوميًا بنهاية العام الحالي، مستفيدة من دعم وزارة النفط والحكومة الاتحادية، إلى جانب جهود إدارة الشركة".

وأشار إلى أن "العقد المبرم مع شركة BP البريطانية سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الطاقة الإنتاجية، إذ من المتوقع أن يُضيف ما يصل إلى 150 ألف برميل يوميًا بعد إتمام أعمال المسح الفني والجيولوجي التي انطلقت مؤخرًا".

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي عباس محمود، للوكالة، أن "زيادة الإنتاج بمعدل 100 ألف برميل يوميًا تمثل طفرة نوعية كبيرة في عمل شركة نفط الشمال"، مضيفًا أن "الارتفاع جاء نتيجة الجهود الحثيثة للطواقم الفنية والهندسية العاملة في الشركة، ما يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ في ظل بيئة عمل معقدة".

وتُعد هذه التطورات خطوة مهمة على طريق استعادة الطاقات الإنتاجية الكاملة للحقول النفطية في كركوك، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعظيم الإيرادات النفطية وتعزيز موقع العراق في سوق الطاقة العالمية.