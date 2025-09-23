نفط ذي قار تعلن رفع إنتاج حقل الناصرية إلى 85 ألف برميل يومياً

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت شركة نفط ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، نجاح رفع الطاقة الإنتاجية في حقل الناصرية النفطي إلى 85 ألف برميل يومياً، ضمن خطة طارئة انطلقت في آذار/مارس الماضي.

وأشار مدير عام الشركة سعيد زغير شلاكة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن هذه الزيادة أسهمت في رفع معدلات الإنتاج من الحقول التابعة للشركة إلى ما يقارب 300 ألف برميل يومياً.

وأوضح أن هذا يمنح وزارة النفط قدرةً أكبر على تلبية حاجة السوق العالمية، إضافةً إلى تلبية احتياجات المصافي الوطنية في عمليات التكرير.

وأكدت إدارة شركة نفط ذي قار في الختام أن عمليات التطوير والتوسعة مستمرة وفق أطر فنية ودراسات معتمدة.