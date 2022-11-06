نفط ذي قار تعلن ربط 10 آبار جديدة بحقل الغراف وارتفاع الإجمالي إلى 121 بئراً

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الغراف التابعة لشركة نفط ذي قار، اليوم الأحد، ربط 10 آبار نفطية جديدة في حقل الغراف النفطي ليصل العدد الكلي للأبار المربوطة إلى 121 بئرا منذ بدء الإنتاج.

وذكر مدير هيئة الغراف في الشركة، المهندس عدي مهدي نعيم، أنه "تم ربط 10 آبار نفطية لحقل الغراف ليصبح العدد الكلي للآبار المنتجة 121 بئرا، مقسمة الى 101 بئر انتاجي و20 بئر حقن".

وأضاف أن "الشركة مستمرة في العمل من أجل إدخال أكبر عدد ممكن من الآبار لزيادة الإنتاج من النفط الخام والغاز المصاحب"، مشيدا بـ"التعاون الإيجابي بين ملاكات الشركة المتمثلة بهيئة الغراف وشركة بتروناس المشغل لحقل الغراف حاليا".