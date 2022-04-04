نفط ذي قار تعلن إحالة مشاريع صحية للتنفيذ في الناصرية والمثنى

شفق نيوز/ أعلنت شركة نفط ذي قار اليوم الاثنين، عن إحالة مشاريع صحية للتنفيذ في مركز مدينة الناصرية وقضاء الخضر في محافظة المثنى، بكلفة تجاوزت ألـ ٩ مليارات دينار عراقي على حساب البنى التحتية لحقل أريدو النفطي .

وقال مدير شركة نفط ذي قار المهندس علي خضير العبودي لوكالة شفق نيوز؛ إن "المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مبنى مركز للامراض السرطانية في الناصرية، أحيل إلى التنفيذ بكلفة خمسة مليارات و ٤٠٠ مليون دينار عراقي، فيما تمت إحالة مشروع إنشاء مستشفى للنسائية والتوليد في قضاء الخضر بمحافظة المثنى بكلفة بلغت أربعة مليارات و٣٢٠ مليون دينار عراقي".

وتابع: أن "شركات عراقية متخصصة ستتولى تنفيذ المشروعين وبمواصفات فنية قياسية لصالح دائرتي صحة ذي قار وصحة المثنى".

ولفت العبودي إلى "دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة النفط في توفير الموافقات الرسمية اللازمة ودعمها لتنفيذ المشروعين الصحيين"، مشيراً إلى "مساهمة شركة نفط ذي قار المستمرة في إنشاء مشاريع خدمية وصحية حيوية في قطاع البنى التحتية".