نفط الجنوب يقرب العراق من طاقته الإنتاجية القصوى

شفق نيوز– بغداد

أفاد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، بأن صادرات العراق من النفط الخام بلغت في شهر آب الماضي نحو 3.458 ملايين برميل يومياً، جميعها صدرت عبر المنافذ الجنوبية للبلاد.

ورأى المرسومي، وفق تصريح له ورد إلى وكالة شفق نيوز، بأن ذلك يقرب الطاقة التصديرية القصوى للعراق التي تصل إلى 3.5 ملايين برميل يومياً.

وأشار المرسومي، استناداً إلى مصادر من منظمة أوبك، إلى أن الزيادة المتوقعة في حصة العراق الإنتاجية خلال الأشهر القادمة تستدعي تسريع حل الإشكالات النفطية بين المركز وإقليم كوردستان، والتفاهم مع تركيا لإعادة ضخ النفط عبر خط جيهان.

وأكد أن ذلك سيمكن العراق من تصدير نفط الإقليم وكركوك بنحو نصف مليون برميل يومياً، ويُسهم في تخفيف الاختناقات المالية التي تواجهها البلاد حالياً.