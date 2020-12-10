نفط اوبك يرتفع الى 48.31 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار نفط أوبك، يوم الخميس، لتصل الى 48.31 دولاراً للبرميل متاثرة بارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفع بمقدار 52 سنتا ليصل الى 48.31 دولاراً، مقارنة باليوم السابق الذي بلغ 47.79 دولاراً.

وعزا بعض المختصين ان اسعار اوبك تأثرت بأسعار خامات برنت والامريكي التي ارتفعت اليوم ايضا متأثرة بامال اللقاح الذي من شأنه ان ينعش الطلب على النفط في الاسواق مرة اخرى.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).