نفط "الهلال" الإماراتية: قرابة 1500 مقمق يحترق يوميا في حقول جنوبي العراق

شفق نيوز/ صرّح الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال الإماراتية عبدالله القاضي، يوم الثلاثاء، بأن قرابة 1500 مقمق من الغاز المصاحب يحترق من حقول جنوبي العراق النفطية مما يترك اثاراً بيئية على المدن هناك.

وقال القاضي خلال استضافته في ندوة على هامش ملتقى "ميري" للعام 2023 في مدينة اربيل، إن العقود النفطية بالعراق تلزم الشركات كلها بمعالجة الغازات المنتجة، إلا أن هناك بعض الشركات لا تلتزم كاملة بهذا الأمر.

بما يخص عمل شركة نفط الهلال في العراق، قال الرئيس التنفيذي لها: نحن ملتزمون التزاما كاملا في عدم حرق كميات من الغاز، ونحن الشركة الوحيدة في العراق -إن لم نكن بالشرق الاوسط - لا تحرق أي كمية من الغاز تماماً.

وأضاف أن الشركة بدأت مؤخرا في استخدام الطاقة الشمسية بتوليد بعض الطاقة في المنطقة، و الهدف من ذلك التقليل من الآثار البيئية.

ولفت القاضي إلى أن حقول جنوبي العراق تحرق حوالي 1400 - 1500 مقمق من الغاز يوميا، مؤكدا أن التأثير البيئي لاحتراق تلك الكميات من الغاز هو أكثر بكثير في مدينة العمار والناصرية والبصرة.

وتابع بالقول ان الحكومة العراقية جادة جدا في عملية تغيير وضع الغاز في العراق من ناحية الإنتاج والمعالجة وتقليل الأثر البيئي.