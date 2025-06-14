نفط العراق مهدد.. خبير يحذر من شلل وشيك إذا اشتعل مضيق هرمز

شفق نيوز/ أكد الخبير الاقتصادي محمد الحسني، اليوم السبت، أن صادرات النفط العراقية ستتأثر بشكل مباشر في حال حدوث أي اضطرابات في مضيق هرمز.

وقال الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن "الهجمات الإسرائيلية والتقلبات المرتبطة بها تمثل تحدياً للعراق ولدول الخليج المطلة، التي ستتأثر بشكل مباشر في حال حدوث أي اضطرابات في الإمدادات عبر مضيق هرمز، حيث يقوم العراق بشحن أكثر من 99٪ من نفطه عبر المضيق إلى الأسواق العالمية".

وأضاف أن "العراق ليس لديه منفذ آخر يمكنه من تسويق النفط الخام بعد إغلاق المنفذ الثاني عبر ميناء جيهان التركي"، مستدركاً أن "صادرات الخام إلى الأردن تكاد لا تُذكر".

وأشار إلى أن "أسعار النفط العالمية لم ترتفع بشكل كبير لعدم مهاجمة إسرائيل البُنى التحتية للطاقة وموانئ التصدير الإيرانية لغاية الآن"، مؤكداً أن "مهاجمتها سيؤدي إلى حدوث اضطرابات في الإنتاج والنقل في الشرق الأوسط، وسيؤثر على الإنتاج أو ممرات الشحن عبر مضيق هرمز".

ويُذكر أن نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط في العالم يمر عبر مضيق هرمز، أي قرابة 18 إلى 19 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات والوقود، وما يقارب 11 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال.

وارتفعت أسعار النفط عالمياً، ليغلق خام برنت على 74.23 دولاراً بارتفاع بلغ 4.87٪، كما أغلق الخام الأمريكي على ارتفاع أيضاً بلغ 72.98 دولاراً بنسبة 4.94٪.