نفط العراق خامس أغلى الأسعار العربية في اوبك

شفق نيوز/ تبوأ العراق المرتبة الخامسة في قائمة أغلى أسعار خامات النفط العربية في أوبك لشهر يناير/كانون الثاني.

وكشفت بيانات وإحصاءات لأوبك، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء بالمركز الخامس في قائمة أغلى أسعار خامات النفوط العربية في اوبك لشهر كانون الثاني 2025 حيث بلغ معدل سعر البرميل الواحد المصدر من العراق 77.98 دولار".

وأظهرت البيانات أيضا، أن "خام العربي الخفيف السعودي جاء بالمركز الاول باعلى سعر حيث بلغ معدل سعر البرميل المصدر 80.78 دولارا، يليها مربان الإماراتي بـ 80.41 دولارا للبرميل".

وتابعت ان "خام الكويتي جاء ثالثا بمعدل سعر بلغ 80.40 دولارا للبرميل، ومن ثم جاء خام مزيج الصحراء الجزائري رابعا بمعدل 80.25 دولارا للبرميل، ومن ثم جام السدر الليبي سادسا بمعدل 77.55 دولارا للبرميل الواحد".

وأشارت أوبك الى ان "متوسط أسعار خامات النفوط العربية في كانون الثاني 2025 ارتفعت إلى 79.56 دولارًا للبرميل، مقابل 73.33 دولارًا للبرميل في كانون الاول من عام 2024".