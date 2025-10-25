نفط العراق.. خاما البصرة يغلقان على مكاسب أسبوعية

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة، الثقيل والمتوسط، على مكاسب أسبوعية، بعد أن شهدا خسارة لثلاث أسابيع متتالية.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 76 سنتا، ليصل إلى 64.70 دولاراً، كما سجل مكاسب أسبوعية بلغت 3.96 دولار بما يعادل 6.52%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 76 سنتا، ليصل إلى 65.85 دولاراً، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.15 دولارا او 1.78 %.

وكان الخامان القياسيان برنت والامريكي، قد قفزا بأكثر من 5%، وسجلا مكاسب أسبوعية بنحو 7%، وهي الأكبر منذ منتصف يونيو/حزيران.