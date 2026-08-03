نفط العراق خارج سوق الطاقة الأميركي للأسبوع الخامس على التوالي

شفق نيوز- واشنطن

أظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لم تسجل أي واردات من النفط الخام العراقي خلال الأسبوع الماضي، لتستمر حالة التوقف للأسبوع الخامس على التوالي.

وأوضحت بيانات الوكالة أن العراق، الذي كان يورد نحو 71 ألف برميل يوميا إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 19 يونيو/حزيران 2026، لم يرسل أي شحنات خام منذ الأسبوع التالي وحتى الأسبوع المنتهي في 24 يوليو/تموز.

وجاء غياب الخام العراقي عن قائمة الموردين في وقت حافظت كندا على صدارة الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة، متقدمة على فنزويلا والبرازيل والإكوادور وكولومبيا والمكسيك ونيجيريا وليبيا.

وتزامن توقف الإمدادات العراقية مع ارتفاع حدة التوتر في أسواق الطاقة العالمية، على خلفية اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط، وسط مخاوف من تأثير أي تعطيل طويل الأمد على تدفقات الخام.