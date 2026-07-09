نفط الشمال توقع عقداً مع شركة أميركية لتطوير حقل حمرين بإنتاج 140 ألف برميل

شفق نيوز - بغداد

وقعت شركة نفط الشمال، اليوم الخميس، عقد تطوير حقل حمرين مع شركة HKN الأميركية وذلك ضمن خطط وزارة النفط العراقية لاستثمار الحقول النفطية بهدف زيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز.

واكد وزير النفط باسم محمد خضير العبادي خلال رعايته وحضوره مراسم توقيع العقد، أن توقيع العقد مع الشركة يأتي تماشيا مع رؤية الحكومة واستراتيجيتها للاستثمار الأمثل للنفط والغاز وبما يؤمن الحاجة المطلوبة للاستخدامات الداخلية وزيادة معدلات التصدير.

واشار ان معدل انتاج الذروة للحقل وفق العقد سيصل إلى 140 الف برميل،وإنتاج الغاز بمعدل 40 مقمق، مبيناً أن هذه الكميات من الغاز لا تحرق بل سيتم استخدامها لأغراض الطاقة في الحقل وما يفيض عنها سيستخدم لأغراض الحقن لدعم الضغط المكمني للحقل.

وأضاف العبادي، أن رؤية الحكومة اليوم هي استقطاب كبرى الشركات العالمية ولاسيما الأمريكية والأوروبية من أجل استثمار النفط والغاز بأفضل المعايير والمقاييس العالمية، منوها إلى ان الحقل سيوفر تشغيل الأيدي العاملة العراقية والشركات المحلية، مؤكدا ان الوزارة ستوفر الدعم للشركة، وتوقيع العقد رسالة لجميع الشركات العالمية بأن البيئة الاستثمارية في العراق ، بيئة جاذبة للاستثمار.