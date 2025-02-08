نفط الشمال تعيد الحياة إلى 35 بئراً نفطية متوقفة عن الإنتاج

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شركة نفط الشمال، يوم السبت، بإعادة الإنتاج في 35 بئراً من حقل جمبور النفطي في كركوك، فيما أكد أن شركة نفط الشمال بانتظار مشروع شركة BP البريطانية لأعمال تطوير الشركة بعد إتمام عقد الصفقة بين وزارة النفط والشركة النفطية البريطانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المدير العام لشركة نفط الشمال، عامر خليل أحمد، عقد اجتماعاً مع الطواقم الفنية والهندسية في محطات سارلو وسربشاخ، التي تُعد جزءاً من حقل كركوك النفطي، واطلع على سير العمليات ‏الإنتاجية في آبار الحقل، وخطة الشركة لزيادة معدلات الإنتاج، حيث تم تطوير هاتين المحطتين من قبل الكوادر النفطية العراقية".

وأضاف، أن "ملاكات شركة نفط الشمال الهندسية والفنية قامت بحملة تنشيط الآبار المتوقفة وزيادة الإنتاج التي أثمرت عن إعادة تنشيط (17) بئراً في حقل باي حسن و(7) آبار في حقل كركوك وبئراً واحدة في حقل جمبور، وهذه الآبار كانت متوقفة منذ مدة طويلة، إضافة إلى أعمال تنشيط بئر كركوك (361) بواسطة تدوير النيتروجين وإعادتها للإنتاج، وتم تثقيب بئر كركوك (344) في منطقة سربشاخ، وتقييم عدد آخر من الآبار في المنطقة".

وتابع، أن "خطة الشركة هي العمل خلال الأسبوع الحالي على آبار كركوك (234،329،328،327،341) في منطقتي سارلو وسربشاخ، وآبار باي حسن (49،161،164،184) في منطقتي كثكة وداود كركة ضمن حقل باي حسن النفطي، وبئر كركوك (257) في منطقة شوراو".

وأكد، أن "الإنتاج الحالي للشركة يبلغ بحدود 330 ألف برميل في اليوم يخصص غالبيته لخرض المصافي وتكريرها وتصدير ما معدله 10 آلاف برميل في اليوم إلى الأردن".

وكشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، في 4 شباط/فبراير الحالي، أن شركة النفط العملاقة "بي بي" البريطانية قد تنفق نحو 25 مليار دولار في إطار مشروع ضخم لإعادة تطوير أربعة حقول للنفط والغاز في كركوك، في وقت تسعى حكومة بغداد إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية.

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مسؤول نفطي عراقي بارز، قوله إنه في حال التوقيع على الاتفاق الذي قد يجري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فأنه سيكون بمثابة انفراجة كبيرة بالنسبة إلى العراق في وقت تعرض إنتاجه لقيود بسبب سنوات من الحرب والفساد والتوترات الطائفية.

لكن التقرير لفت إلى أن العراق برغم ذلك، ما يزال ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة "أوبك"، بعد المملكة العربية السعودية.

ونقل التقرير عن المسؤول العراقي الكبير المطلع بشكل مباشر على هذه القضية، قوله إن "بي بي" البريطانية ستستثمر ما بين 20 مليار دولار و25 مليار دولار في إطار اتفاقية تقاسم الأرباح التي ستستمر لأكثر من 25 عاماً.

ولفت التقرير إلى أنه لم يتم الإعلان عن حجم هذه الصفقة من قبل. كما أن "بي بي" رفضت التعليق على آخر التطورات، إلا أنها أشارت إلى بيان صدر خلال الشهر الماضي قالت فيه إنها أحرزت مع الحكومة العراقية تقدماً كبيراً نحو الاتفاق حول تطوير هذه الحقول في كركوك.

وبحسب التقرير، فإنه في حال إبرام الاتفاق، سيكون ذلك ثاني اتفاق ضخم بين العراق وشركة نفط عالمية خلال عامين بعد الاتفاق المبرم مع "توتال انيرجيز" الذي يبلغ حجمه نحو 27 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الاتفاق الجديد لـ"بي بي" يركز على إعادة تأهيل المنشآت في أربعة حقول نفط وتطوير الغاز الطبيعي بما يدعم احتياجات العراق المحلية من الطاقة.

ونقل عن المسؤول نفسه قوله إن المحادثات الفنية والاقتصادية، تحقق تقدماً بشكل جيد، ومن المحتمل أن يتم توقيع العقود النهائية في النصف الأول من شهر شباط/ فبراير الجاري وربما حتى بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب المسؤول فإن من بين شروط العقد أن "بي بي" ستعمل على رفع طاقة إنتاج الخام من حقول النفط الأربعة في كركوك بمقدار 150 ألف برميل يومياً، بما يرفع الطاقة الإجمالية إلى 450 ألف برميل يومياً على الأقل خلال عامين أو ثلاثة أعوام.

ولفت التقرير إلى خبرة "بي بي" بحقول الطاقة في كركوك، حيث أنها كانت ضمن "كونسورتيوم" من شركات النفط التي عملت في كركوك خلال عشرينيات القرن الماضي.

وأوضح التقرير أن "بي بي" وقعت مع وزارة النفط العراقية في العام 2013 خطاب نوايا لدراسة تطوير الحقول في كركوك، إلا أنه جرى تعليق هذا الاتفاق في العام 2014 عندما انهار الجيش العراقي أمام تقدم تنظيم داعش، مما أتاح لإقليم كوردستان السيطرة على محافظة كركوك، غير أن بغداد استعادت السيطرة الكاملة على المواقع من حكومة الإقليم في العام 2017 بعد الاستفتاء على الاستقلال الكوردي.

وتابع التقرير أن "بي بي" استأنفت دراساتها في الحقل، لكنها عادت وانسحبت في أواخر العام 2019 من الحقل بعد انتهاء عقد الخدمة لعام 2013 من دون التوصل إلى اتفاق على توسيع الحقل.