نفط الشمال ترفع إنتاج حقل جمبور إلى 65 ألف برميل في اليوم

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال بمحافظة كركوك، يوم الخميس، عن رفع إنتاج حقل جمبور الشمالي إلى أكثر من 65 ألف برميل في اليوم بعد إتمام أعمال تنشيط عدد من الآبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ملاكات شركة نفط الشمال باشرت بإزالة العوائق ‏و‏تحميض ‏وتسميت الآبار، وكذلك العمليات الاستثنائية الأخرى كفحص ‏الأنابيب ووحدات ‏المعالجة بواسطة غاز النيتروجين، حيث أسهمت بصورة مباشرة ‏بإعادة مجموعة من الآبار ‏إلى الإنتاج في حقل ‏باي حسن، ‏وكركوك، ‏وجمبور، ‏والحقول الأخرى".

وأضاف أن "شركة نفط الشمال قامت بالتشغيل التجريبي لوحدة ‏معالجة النفط الرطب في محطة جمبور الشمالي، إذ ‏سيستخدم النيتروجين لفحص ضفتي ‏المعالجة لوحدات النفط الرطب (الضفة B-A) ‏إضافة إلى الخطوط الأخرى الداخلة إلى وحدة ‏المعالجة لكون غاز النيتروجين غاز آمن وخامل وممتاز جداً ‏في فحص الأنابيب ووحدات المعالجة".

وتابع المصدر أن "هذا سيسهم في تشغيل وحدة النفط الرطب في محطة جمبور الشمالي، الذي سيؤدي إلى زيادة إنتاج النفط بواقع 25 ألف برميل يومياً، ويضاف إلى إجمال الإنتاج البالغ بحدود 40 ألف برميل في اليوملعامةالحقل".