نفط الشمال تباشر بتهيئة حقول كركوك لتسليمها لشركة BP البريطانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، يوم الجمعة، بالمباشرة بتهيئة الآبار النفطية في محافظة كركوك وتحديد مستويات الإنتاج تمهيداً لتسليمها إلى شركة "BP" البريطانية لتطويرها.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شركة نفط الشمال باشرت بوضع خطة عمل للوصول إلى أعلى إنتاج ممكن تحقيقه من حقول كركوك، وباي حسن، وجمبور، وخباز، قبل تسليمها إلى شركة (BP) البريطانية التي تم التعاقد معها لتطوير هذه الحقول".

وأضاف "تم توجيه هيئة الحقول بتنفيذ خطة الحفر والاستصلاح خلال العام الحالي، وإجراء الفعاليات لتنشيط الآبار بدون برج، والإسراع في توفير الساحات بالتنسيق مع هيئة المشاريع على أن تحدد مدة إنجاز كل ساحة بثلاثة أسابيع".

وتابع المصدر "الشركة تعمل على مد الأنابيب وإكمال تجهيزها ضمن المدة الزمنية المحددة لربط آبار باي حسن 198 و199 على أن يكون التنفيذ خلال شهر واحد".

وبين أن "الشركة تعمل على ربط صمامات خمسة آبار في حقل خباز النفطي، وإكمال تصليح الأنابيب المتضررة في محطة شوراو/ قبة بابا، وتثبيت معدلات الإنتاج لآبار شمال غرب آفانا، بحسب الخطط المتوقعة لحقل كركوك النفطي، التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة العملية الإنتاجية".

ولفت إلى أن "الشركة وفي غضون ثلاثة أسابيع إلى شهر سوف تكمل جميع متطلبات الشركة البريطانية وسيتم عقد اجتماع مع ممثلي الشركة في الأيام المقبلة لغرض إتمام وتنفيذ ما جرى التوقيع عليه، ومن ثم متابعة البرنامج الذي سوف تنفذه (BP) البريطانية في رفع إنتاج شركة نفط الشمال".

وفي السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي علي خليل لوكالة شفق نيوز، أن "عقد شركة (BP) البريطانية الذي وقعته الحكومة العراقية عبر وزارة النفط يجب أن يُلزم الشركة البريطانية بأن تتم عملها بصورة متكاملة وأن يكون عملها ملموساً عبر زيادة في الإنتاج والنتائج تكون خلال فترة محددة".

وأشار إلى أن "الشركة البريطانية كان لها عقد سابق في العام 2013 مع شركة نفط الشمال وأنهت العقد في كانون الثاني/ يناير 2020 بقيمة 100 مليون دولار، ولكنها تركت العمل بشركة نفط الشمال".

وأوضح خليل أن "العقد السابق شمل أعمال دراسة زلزالية ثلاثية الأبعاد لخزان الحقل للبناء على البيانات الثنائية الأبعاد التي كانت متاحة بالفعل، حيث تشير التقديرات إلى أن حقل كركوك يحوي نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد رعى في الأول من آب/ أغسطس الماضي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم نفطية شاملة بين وزارة النفط وشركة النفط البريطانية "BP" لتطوير حقول كركوك لإنتاج النفط والغاز.

ووقع عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، فيما وقع من جانب شركة "BP" الرئيس التنفيذي للشركة موراي أوشينكلوس.

وتتضمن المذكرة إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، وهي كل من حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور، وحقل خباز، وكذلك إمكانية الاتفاق على حقول أو رقع استكشافية أخرى وباتفاق الطرفين، وذلك في ضوء سعي الحكومة إلى الاستثمار الأمثل للفرص الواعدة في مجال الطاقة، بهدف زيادة وتعزيز إنتاج النفط واستثمارات الغاز والطاقة الشمسية في هذه المنطقة.