نفط الشمال: الشركة قادرة على تصدير 250 ألف برميل يومياً

شفق نيوز – كركوك

كشفت شركة نفط الشمال، اليوم الجمعة، عن قدرتها على تصدير 250 ألف برميل من النفط الخام من إنتاجها اليومي البالغ 325 ألف برميل.

وأكد مصدران في الشركة لوكالة شفق نيوز، قدرة الشركة على تصدير ما معدله 250 ألف برميل يومياً من النفط الخام، في الوقت الذي يبلغ فيه إنتاج الشركة الحالي نحو 325 ألف برميل يومياً من عموم حقولها المنتشرة في شمال العراق.

وأوضح المصدران لوكالة شفق نيوز، أن "الشركة تعمل على تطوير البنى التحتية لشبكات النقل والتصدير لضمان سير عمليات الشحن بكفاءة ودقة"، مشيرين إلى أن "القدرة الإنتاجية والتصديرية للشركة تمثل عنصراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات العامة".

وتشمل حقول كركوك النفطية الرئيسية التي تديرها الشركة حقل كركوك، باي حسن، خباز، عافنا، وجمبور، إلى جانب عدد من الحقول الصغيرة الأخرى، والتي تسهم جميعها في تحقيق القدرة الإنتاجية الحالية لشركة نفط الشمال.

كما شدّد المصدران على أن هذه القدرة الإنتاجية والتصديرية تجعل من شركة نفط الشمال لاعباً رئيسياً في قطاع النفط العراقي، حيث تسهم في تأمين استقرار الإنتاج والتصدير، وتحافظ على مكانة العراق في الأسواق الدولية كأحد الموردين الرئيسيين للنفط.

وأكدا أن الشركة مستمرة في تحسين معدلات الإنتاج والتصدير والاستفادة من حقولها النفطية بشكل مستدام، بما يضمن تلبية احتياجات التصدير دون التأثير على الإمدادات المحلية، مردفا بالقول إن العمل يشمل الصيانة الدورية للآبار وشبكات الأنابيب لتفادي أي توقفات مستقبلية.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، ومحت جزءاً من الارتفاع الذي سجلته في اليوم السابق لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بعدما أدت العقوبات الأمريكية الجديدة على أكبر شركتين روسيتين للنفط على خلفية الحرب في أوكرانيا إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات.

وذكر وزير النفط الكويتي طارق الرومي أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستكون مستعدة لتعويض أي نقص في السوق من خلال تقليص تخفيضات الإنتاج.

وكانت وكالة "رويترز"، قد أفادت يوم الخميس، بأن العراق سيبدأ بتصدير شحنات من نفط كركوك عبر تركيا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وبحسب "برنامج تحميل" الذي اطلعت عليه "رويترز"، من المقرر أن يُحمّل العراق 12 شحنة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي خلال الشهر المقبل، بإجمالي يصل إلى 250 ألف برميل يومياً.

وكانت صادرات نفط كركوك قد استؤنفت من ميناء جيهان في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي بعد توقف دام عامين ونصف العام، ما يعكس أهمية استئناف التصدير في تعزيز الإيرادات النفطية وتدفقات الإمدادات إلى الأسواق المحلية والدولية.

وعقدت لجنة الإدارة المشتركة لحقول كركوك الأربعة (كركوك، وباي حسن، وخباز، وجمبور)، أمس الخميس، الاجتماع الأول لها لبدء عملية تطوير حقول المحافظة.