نفط البصرة يلامس عتبة 120 دولاراً وسط "شلل" في إمدادات مضيق هرمز

شفق نيوز- بغداد

شهدت أسعار خام البصرة قفزات سعرية لافتة في البورصة العالمية، اليوم الثلاثاء، لتستقر قرب حاجز 120 دولاراً للبرميل، مدفوعة بتوقف عمليات التصدير إثر الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز، وتصاعد حدة التوترات العسكرية التي شلت حركة الناقلات في المنطقة.

وسجلت العقود الآجلة لخامات البصرة ارتفاعاً مطرداً بنسب تجاوزت 3.9%، وجاءت خارطة الأسعار على النحو الآتي:

خام البصرة المتوسط: ارتفع بمقدار 4.7 دولارات ليبلغ 119.24 دولاراً للبرميل، مقترباً من ذروة سعرية تاريخية.

خام البصرة الثقيل: سجل زيادة مماثلة بمقدار 4.7 دولارات ليصل إلى 117.29 دولاراً للبرميل

ولم تقتصر موجة الصعود على الخام العراقي، بل امتدت لتشمل عموم النفوط العربية والخليجية التي تواجه ذات المعضلة اللوجستية في مسارات التصدير، حيث سجلت الأسعار مستويات قياسية: خام الشاهين القطري 149.37 دولاراً، وخام الكويت الكويتي 143.03 دولاراً، والعربي الخفيف السعودي 127.55 دولاراً.

ويُرجع محللون اقتصاديون هذا الارتفاع الحاد إلى "حالة الذعر" في الأسواق العالمية بعد إقدام طهران على إغلاق مضيق هرمز، ومنع السفن التجارية والناقلات من المرور، مما أدى إلى انقطاع فوري لتدفقات الخام من أكبر منطقة إنتاج في العالم، وسط مخاوف من إطالة أمد الأزمة التي قد تدفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.