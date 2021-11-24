نفط البصرة يقفز ويسجل أعلى الأسعار في أوبك

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى الأسعار في منظمة أوبك.

وارتفع خام البصرة المصدر لاسيا 2.43 دولار وبنسبة تغيير بلغ نسبته 3.01% ليصل الى 83.28 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضا بمقدار 3.08 دولارات او ما يعادل 4.01% ليصل الى 73.77 دولارا.

وسجل خام البصرة اعلى الاسعار في منظمة اوبك حيث سجل خام العربي السعودي 78.93 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 80.12 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 82.35 دولارا، وجيراسول الانغولي 81.49 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 80.84 دولارا.

وتشهد اسعار النفط تذبذبا مع تقييد منظمة اوبك+ انتاجها مقابل دعوة الولايات المتحدة للدول المستهلكة للنفط بتحرير احتياطاتها لخفض اسعار النفط.