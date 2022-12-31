نفط البصرة يغلق على مكاسب كبيرة في اسبوع

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على مكاسب أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 7% اسوة بباقي الخامات النفطية الاخرى التي سجلت مكاسب ايضاً.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 1.2 دولارا ليصل الى 80.52 دولاراً، وسجلت مكاسب إسبوعية بلغت 5.5 دولارات بما يعادل 7.33%.

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة من يوم أمس الجمعة على ارتفاع أيضا بمقدار 2.45 دولارا ليصل الى 85.91 دولاراً، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.28 دولار أو ما يعادل 2.73 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 1.86 دولار ليصل الى 80.26 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 3.98 دولارات أو ما يعادل 5.22.% .

وشهد الإسبوع الماضي ارتفاعا في أسعار النفط مع تخفيف الإجراءات المشددة التي وضعتها الصين لبعض المناطق فيها بعد ازدياد حالات كوفيد- 19، اضافة الى تهديد روسيا بعدم تزويد الدول بالنفط التي تضع سعرا على نفطها.