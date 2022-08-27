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نفط البصرة يغلق على مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-27T08:36:25+0000
نفط البصرة يغلق على مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة الثقيل على مكاسب سعرية الأسبوع الماضي، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي باحتمالية أن تخفض أوبك إنتاجها النفطي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بمقدار 1.08 دولار ليصل إلى 95.47 دولارا، إلا أنه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 4.38 دولارات، بما يعادل 4.81%.

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع في آخر جلسة له من يوم الجمعة بمقدار 1.65 دولارا ليصل الى 100.99 دولار، وحقق مكاسب اسبوعية بلغت 4.27 دولارات او ما يعادل 4.41 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع أيضا في آخر جلسة من يوم الجمعة بمقدار 54 سنتا ليصل الى 93.06 دولارا للبرميل، وحقق مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 2.29 دولاران او ما يعادل 2.52%.

وشهد الاسبوع الماضي ارتفاعا في أسعار النفط مع انخفاض المخزونات النفطية الامريكية وتصريحات وزير الطاقة السعودية باحتمالية تخفيض انتاج اوبك، مع امكانية احياء الاتفاق النووي الايراني الامريكي.

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