نفط البصرة يغلق على مكاسب بأكثر من 6% في إسبوع

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على مكاسب أسبوعية بلغت أكثر من 6% اسوة بباقي الخامات النفطية الاخرى التي سجلت مكاسب ايضاً.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.31 دولار ليصل الى 69.76 دولاراً، الا انه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 4.15 دولارات بما يعادل 6.33%.

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة من يوم الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 2.17 دولار ليصل الى 79.04 دولارا، إلا أنه سجل مكاسب ايضا بلغت 2.94 دولاران أو ما يعادل 3.86 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 1.82 دولار ليصل الى 74.29 دولارا للبرميل، إلا أنه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.98 دولاران أو ما يعادل 4.2 % .

وانخفضت اسعار النفط يوم امس الجمعة مع تداعيات رفع أسعار الفائدة في المصارف المركزية، ورغم ذلك فإن النفط اتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في 10 أسابيع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات وآمال في تعافي الطلب في الصين.