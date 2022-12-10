نفط البصرة يغلق على خسائر كبيرة في اسبوع

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على خسائر اسبوعية بلغت اكثر من 2% ، اسوة بباقي الخامات النفطية الاخرى التي سجلت هي الاخرى.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 19 سنتاً ليصل الى 65.61 دولاراً، وسجل خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 11.13 دولارا بما يعادل 14.5%.

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة من يوم أمس الجمعة على انخفاض ايضاً بمقدار 5 سنتات ليصل الى 76.10 دولاراً، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 7.53 دولارات أو ما يعادل 9 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 44 سنتا ليصل الى 71.02 دولارا للبرميل، وسجل خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 8.96 دولارا او ما يعادل 11.2% .

وشهد الأسبوع الماضي انخفاضاً في أسعار النفط نتيجة مخاوف الركود المتزايدة التي أدت إلى ضعف الطلب من الصين وأوروبا والولايات المتحدة.